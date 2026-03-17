Cervice accorciata in 37^ settimana: si deve stare a riposo?

Una domanda di: Sara

Siccome stamattina sono stata dalla mia ginecologa per un controllo volevo avere un secondo parere...

Sono a 37+2 settimane di gravidanza ho programmato un taglio cesareo a 38+6 settimane e la mia cervice stamattina è di 21mm...

La mia ginecologa mi ha detto che devo rallentare se voglio arrivare alla fine senza dover correre prima in ospedale per un cesareo d'urgenza...

Mi devo allarmare? Grazie e buona giornata.



