Cervice aperta di 3 centimetri nel secondo trimestre di gravidanza

Una domanda di: Alexia Ciao, sono a 14 settimane di gravidanza e il collo del utero è aperto 3 cm , non ho ancora avuto perdite né complicazioni di salute, ma sono ricoverata da due giorni, ci sono possibilità di portare a termine questa gravidanza?



Anna Maria Marconi Anna Maria Marconi

Gentile signora,

da come la descrive, la situazione mi sembra critica. Se comunque è ricoverata, i medici faranno tutti gli accertamenti del caso e valuteranno anche la possibilità di effettuare la chiusura del collo dell'utero con un intervento chirurgico che si chiama cerchiaggio cervicale. Di più non posso dirle ma sono certa che sia in buone mani. Cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto