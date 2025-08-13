Cervice aperta di 3 centimetri nel secondo trimestre di gravidanza

Un collo dell'utero già aperto in 14^ settimana esprime una situazione critica che può richiedere il cosiddetto "cerchiaggio".

Una domanda di: Alexia
Ciao, sono a 14 settimane di gravidanza e il collo del utero è aperto 3 cm , non ho ancora avuto perdite né complicazioni di salute, ma sono ricoverata da due giorni, ci sono possibilità di portare a termine questa gravidanza?


Gentile signora,
da come la descrive, la situazione mi sembra critica. Se comunque è ricoverata, i medici faranno tutti gli accertamenti del caso e valuteranno anche la possibilità di effettuare la chiusura del collo dell'utero con un intervento chirurgico che si chiama cerchiaggio cervicale. Di più non posso dirle ma sono certa che sia in buone mani. Cordialmente.

