Cervice di 20 millimetri in 21^ settimana

Una domanda di: Azzurra
Salve dottoressa,
vorrei capire le possibilità che ho di portare a termine la gravidanza e cosa posso fare.
Mi hanno trovato il collo dell’utero di 20 mm con funneling e sono solo di 21 settimane. Fin da ottobre, quando ho saputo di essere incinta ho avuto una volta al mese perdite di sangue ( marrone/ rosso) che poi sono sparite da sole. Ho tanta paura.
Anna Maria Marconi
Gentile signora,
rispondere alla sua domanda è molto difficile. Certo un collo dell'utero di 20 mm con funneling a 21 settimane non è promettente ma sarebbe possibile effettuare un cerchiaggio cervicale, ovvero un piccolo intervento in sedazione con il quale è possibile sistemare una fettuccia intorno al collo dell'utero per evitare che si apra.
Non so se le sia già stato proposto ma magari ne parli con i medici che la seguono. Mi tenga aggiornata, se lo desidera. Cari saluti.
