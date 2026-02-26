Cervice di 20 millimetri in 21^ settimana

Una domanda di: Azzurra

Salve dottoressa,

vorrei capire le possibilità che ho di portare a termine la gravidanza e cosa posso fare.

Mi hanno trovato il collo dell’utero di 20 mm con funneling e sono solo di 21 settimane. Fin da ottobre, quando ho saputo di essere incinta ho avuto una volta al mese perdite di sangue ( marrone/ rosso) che poi sono sparite da sole. Ho tanta paura.



