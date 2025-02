Cervice dilatata di 4 mm: si deve stare a letto?

Sono alla 20 + 6 settimane di gravidanza e mi hanno riscontrato una lieve dilatazione del canale cervicale di 4mm. Mi hanno prescritto progesterone a siringhe e riposo ma il riposo deve esserenecessariamente nel letto mi posso alzare per casa? Ogni 15 giorni devo andare a controllo. Grazie.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Gentile signora,

senza avere la possibilità di vedere la dilatazione cervicale di 4 mm e senza sapere la lunghezza complessiva della cervice non mi è possibile sbilanciarmi con qualche tipo di raccomandazione. Comunque il riposo assoluto a letto non è necessario: basta il riposo relativo stando a casa servita e riverita come una piccola principessa…per quanto possibile! Cari saluti.

