Cervicometria con funneling in 36^ settimana: si possono avere rapporti sessuali?

Vorrei una info che al mio ginecologo non oso chiedere. Sono stata ricoverata a 26+5 per cervicometria con funneling di 11mm, mi è stata fatta tutta la terapia prevista per lo sviluppo dei polmoni del bambino e poi sono stata dimessa con terapia di progesterone, il consiglio del medico di stare completamente a riposo e non avere rapporti sessuali con il mio compagno. Oggi sono a 35+4 e ho il permesso a fare qualche passeggiata e ad uscire e la terapia è stata interrotta. Vorrei sapere se posso avere rapporti sessuali o ancora bisogna astenersi fino a dopo il parto. Grazie.



Cara Adriana,

non mi ritenga un oracolo, ma le dico volentieri che consiglio darei a una mia paziente con la sua storia clinica.

Io più che sui centimetri ecografici di cervice mi baso di più sul riscontro digitale durante la visita ginecologica, perché oltre alla lunghezza mi dà informazioni sulla consistenza del collo e sulla sua propensione a fare il suo dovere fino a termine.

Nella maggior parte dei casi in pazienti con il suo pregresso si arriva poi a termine e qualche volta bisogna indurre il parto perché il collo dimostra una resistenza inaspettata.

Quindi io non uso progesterone, non prescrivo riposo, non vieto vita sessuale della coppia, quando il riscontro cervicale è confortante.

È ormai in un’epoca di piena maturità quindi i rapporti sessuali non possono che far piacere alla coppia e anche al piccolino o piccolina.

Meglio ancora se è femmina perche sono più toste anche se nascono un po’ prima.

Se vuole mediare fra la mia posizione e i consigli del suo curante può avere rapporti ma non completi in modo che il seme che contiene sempre prostaglandine e qualche volta anche qualche germe non venga deposto in vagina.

Io non do questo consiglio alle mie pazienti ma devo rispettare il parere del suo curante che ha informazioni cliniche di cui io non dispongo.

Questa è la mia opinione ma sono fiducioso che arriverà felicemente a termine e ci farà sapere se quanto le ho detto corrisponde al prossimo andamento della gravidanza.

Un saluto cordiale.



