Cesareo: il bambino rischia?

Salve, sono una quasi mamma molto preoccupata. Il 2/11 dovrò sottopormi al parto cesareo perchè il mio cucciolo è posizionato orizzontalmente tipo

ciambellone all’interno della mia pancia. Sono agitata perchè non capisco in che modo i medici possano farlo nascere senza fargli del male.

Vi ringrazio fin da ora per il vostro aiuto.





Gentile signora Silvia,

il suo bimbo è in situazione trasversa. Il ginecologo che effettuerà il taglio cesareo potrà utilizzare alcune manovre, a seconda di come è posizionato il bambino (testa più in alto, natiche/piedi). Spesso l’estrazione viene effettuata…tirando per i piedini (con la sapienza di chi fa questo mestiere), e in genere tutto procede per il meglio.

Sono infatti molto rari i casi in cui il bambino può riportare qualche danno traumatico dovuto alle manovre di estrazione (agli arti inferiori), ma prima dell’intervento è impossibile prevedere quali estrazioni saranno più facili e quali più difficili. Tenga in conto che anche l’incisione del taglio cesareo puù eventualmente essere allargata al fine di favorire le manovre e la nascita del suo bambino.

Capita anche, il giorno del TC, di scoprire che il bimbo si è messo in posizione podalica e ciò rende il tutto molto più agevole.

Le faccio i miei auguri, e ci faccia sapere poi com’è andata, come sta lei, come sta il bambino. Cari saluti.

