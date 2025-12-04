Cesareo: in che settimana è opportuno programmarlo?

Una domanda di: Fiorenza

Oggi (37+0) ho effettuato monitoraggio ed ecografia per decidere la data del (secondo) cesareo (prima figlia nata a 38 settimane con cesareo programmato). Al monitoraggio è andato tutto bene, all'eco la placenta pare buona, il liquido è normale e la flussimetria (valori arteria cerebrale e ombelicale) e stata giudicata normale. La bimba ha un peso stimato di 2730g. Le singole misure sono buone, un po' bassine, la circonferenza addominale è al 10 percentile. Mi sono allarmata perché nel corso della gravidanza quest'ultima misura era intorno al 40 percentile. La bambina non è mai stata particolarmente grossa, anzi alla morfologica la testa risultava piccolina, soprattutto la circonferenza cranica, e comunque i valori hanno oscillato parecchio nel corso delle ecografie. Però insomma era più vicina al 50 centile che al 25 di oggi. Dati i controlli di oggi il ginecologo propende per un cesareo a 39+0. Mi chiedo però se sia opportuno aspettare così tanto o se invece questo rallentamento della crescita non richieda un intervento più rapido... mi sta venendo l'angoscia.

Forse è utile sapere che la mia prima figlia a 38+0 pesava 3270g ed aveva la testa al 98 percentile. Sempre stata grossa. Io sono invece molto minuta (160 cm per 42 kg circa) e alla nascita (40+0) pesavo 2700 grammi.



