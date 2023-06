Cetirizina: può ostacolare il concepimento?

Una domanda di: Lisa

Buongiorno, da circa 3 mesi ho iniziato la ricerca di una gravidanza da dicembre assumo regolarmente acido folico come prescritto dalla ginecologa.

Da una settimana causa delle mia forte allergia ai pollini con: rinite allergica prurito agli occhi e al naso e gola non ho potuto evitare di

iniziare a prendere l’antistaminico. La mia domanda è: può interferire l’antistaminico con la ricerca della

gravidanza? Comporta un rischio di minore ovulazione e di conseguenza non fa andare a buon termine l’impianto?

Io assumo Cetirizina da 10 mg. Grazie. Saluti.





Antonio Clavenna Antonio Clavenna Gentile Lisa,

sulla base dei dati disponibili non ci sono motivi per ritenere che l’assunzione di cetirizina sia associata a una minore probabilità di concepimento.

Inoltre, gli studi disponibili sull’uso durante la gravidanza non documentano un aumento del rischio di malformazioni. Cordiali saluti.

Antonio

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto