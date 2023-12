Champagne prima di sapere di essere incinta: ci sono rischi?

Una domanda di: Emma

Ho scoperto di essere incinta di cinque settimane ieri, e due giorni prima ho bevuto un sorso di champagne. Sono una bevitrice occasionale di dosi molto ridotte.

È qualcosa di cui mi devo preoccupare? Va segnalato alla ginecologa ?

Grazie.





Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Cara signora,

direi proprio che non si deve preoccupare. Nelle primissime settimane di gravidanza vale la legge del “tutto o del nulla”: un qualunque fattore potenzialmente pericoloso per l’embrione o provoca l’aborto oppure non fa danno. Lei non sapeva neppure di essere incinta quando ha bevuto quello champagne, quindi era proprio all’inizio della gestazione. Credo che possa stare tranquilla. Le raccomando comunque di non assumere più alcol perché non è mai stato possibile stabilire quale sia la dose minima che non espone il bambino in utero a rischi, quindi l’indicazione è di non berne neppure la più piccola quantità. Le ricordo invece di continuare ad assumere ogni giorno l’acido folico: una compressa da 400 microgrammi fino almeno al termine del primo trimestre (salvo diversa indicazione medica).

Cari saluti e tanti auguri per la sua gravidanza.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto