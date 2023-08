Che cos’è l’amnios? E tanti altri dubbi…

Una domanda di: Eleonora

Salve, volevo darvi aggiornamenti in merito alla visita svolta oggi, durante la quale ho spiegato tutto quello che è successo in

questo periodo e delle perdite che continuo ad avere. Dall’ecografia è emerso che c’è un sacco vitellino con amnios che si deve ancora

accollare, e un polo embrionale di 3,5/4 mm ma solo uno. La dottoressa mi ha detto che forse era una gravidanza gemellare e che le perdite potrebbero essere

dovute al fatto che uno dei due ha smesso di svilupparsi e che io mi stia ripulendo. Mi ha un po’ più tranquillizzata e mi ha detto di rifare

un controllo tra 10/15 giorni per vedere come si evolve. Voglio chiedere a voi intanto cosa fosse l’amnios? E poi è davvero possibile

che io sia indietro di 3 settimane con la gravidanza? Cioè sono cose che possono succedere, anche se molto raramente? Quante probabilità ci

potrebbero essere che vada a buon fine: è un po’ che il sanguinamento non è abbondante perché ai vari controlli mi scrivono sempre che non ci sono

perdite all’attivo in atto, cos’altro può voler significare oltre che la minaccia d’aborto, cioè se mi sto ripulendo dal gemello che non si è

sviluppato durano come un ciclo normale? Grazie e scusate la lunghezza.



Salve signora, quante domande che mi fa! Chissà se riuscirò a rispondere a tutte e se la mia risposta sarà comprensibile…ci provo: mi spiace troppo che lei stia vivendo male la sua gravidanza, in balia di mille dubbi e senza nessun punto fermo a cui appigliarsi.

Prima di tutto diciamo che in ecografia all’inizio nella camera gestazionale non si vede l’embrione ma soltanto il sacco vitellino che somiglia ad un minuscolo palloncino ed è una sorta di appendice dell’embrione (col tempo sparisce ma dal sacco vitellino originano le cellule che determinano il sesso dell’embrione quindi non è così accessorio).

Se la gravidanza evolve, si palesa anche il polo embrionario e solo in seguito si vedrà al centro dell’embrione il battito cardiaco. L’amnios è una membrana sottile che avvolge l’embrione e che nel tempo si espande fino a fondersi con la parete della camera gestazionale che invece è costituita dal chorion.

Infatti poi si parlerà di membrane amnio-choriali. Il chorion comprende sia la zona in cui si andrà a sviluppare la placenta, sia la restante superficie della camera gestazionale a contatto con la parete uterina (che in gravidanza si chiama decidua invece che endometrio).

Non so se sono riuscita a spiegarmi…lo spero!

Non mi è chiaro se nel suo caso sia stato visualizzato il battito embrionario o meno.

Se sì, direi che è un ottimo segnale.

Se no, direi che è purtroppo un fattore prognostico sfavorevole insieme alle perdite ematiche reiterate e al fatto che il suo concepimento risulta indietro di ben 3 settimane rispetto alla sua ultima mestruazione.

È abbastanza comune che ci possa essere una settimana di discrepanza, a volte anche due (specie se la paziente era abituata ad avere cicli mestruali piuttosto irregolari) però 3 settimane di scarto sono davvero parecchie…

Per confermare l’evoluzione della gravidanza è indicato il controllo tra circa 10 giorni come giustamente le hanno suggerito.

Non siamo in grado di stimare una probabilità statistica che la gravidanza evolva in un modo piuttosto che in un altro, almeno non mi risulta!

Anche sulla durata delle perdite ematiche in realtà non sappiamo pronunciarci perché non è detto che durino per un ciclo normale…potrebbero trascinarsi anche più a lungo mantenendosi però di entità modesta…non si sa…

Le direi di avere fiducia nelle potenzialità del suo corpo (come si suol dire, siamo fatte veramente da Dio) e di essere certa che anche il suo piccolo ce la stia mettendo tutta per crescere all’altezza delle aspettative dei suoi genitori.

La saluto e resto a disposizione se desidera, cordialmente.

