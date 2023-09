Che giorno è avvenuto il concepimento?

Una domanda di: Lucia

Buongiorno dottore! Io sono in dubbio da quando ho iniziato la gravidanza.

Innanzi tutto io ho avuto il ciclo dal 20 febbraio al 24 febbraio. Il giorno 28 ho avuto un rapporto, come il 4 marzo è il 6 marzo. Detto ciò il

3 aprile quando sono andata a fare la prima ecografia ho scoperto di essere incinta di 6 settimane! E inizialmente la ginecologa mi ha detto che il concepimento era avvenuto il 3 marzo e in un’altra vista mi disse dal 3 al 6 marzo. Quindi vorrei capire se è possibile che prima del 6 marzo sia avvenuto il concepimento e che in quella data era già partita la gravidanza!

Grazie se mi risponderà.



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini Cara Lucia,

nessun esame potrà mai dirle con la precisione di 24-42 ore quando è avvenuto il concepimento perché gli spermatozoi rimangono vitali per almeno 72 ore, su questi tutti concordano, ma alcuni dati suggeriscono fino a 120 ore e l’ovulo può essere fertilizzabile fino a circa 48 ore.

Credo di averle dato tutti gli elementi perché possa guardare, spero con sollievo, a quanto le ho scritto, e non cambia molto sull'assistenza gestazionale e sul favorevole quadro clinico ed ecografico che la ginecologa ha riscontrato. Se però avesse dei dubbi sul papà di questa gravidanza non potrei aiutarla a dissiparli. Cordialmente.