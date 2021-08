Che intervallo è opportuno tra un cesareo e l’altro?

Una domanda di: Nicole

Le volevo chiedere un informazione. Vorrei

iniziare una gravidanza dopo il quarto cesareo, andato bene, avevo solo

aderenze, quanto tempo deve passare? Ultimo parto 9 mesi fa. Grazie

mille per la sua risposta.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Buongiorno Nicole e complimenti per la sua famiglia numerosa e per la grinta che dimostra nel desiderio di allargarla ulteriormente.

Indicativamente, ritengo prudente attendere almeno un anno dall’ultimo parto mediante taglio cesareo per intraprendere di nuovo la ricerca della gravidanza. Così facendo, i parti risultano distanziati di almeno 21 mesi. Sappiamo infatti che il rischio di rottura d’utero aumenta di 3 volte per intervalli tra parti inferiori o uguali a18 mesi mentre dopo i 24 mesi rimane sostanzialmente stabile (purtroppo non si azzera, motivo per cui anche la scelta dell’ospedale in cui partorire è importante).

Chiaramente, prima del parto l’utero gravido va incontro a numerose sollecitazioni per cui avendo lei già una famiglia numerosa sarà importante evitare sforzi eccessivi che comportino delle contrazioni uterine premature. Non so se abbia già capitolato all’idea di poter controllare tutto e tutti nella sua famiglia, comunque in caso di gravidanza il mio consiglio sarebbe quello di arrendersi a chiedere aiuto in primo luogo ai componenti della sua famiglia e poi a seguire ai parenti, amiche, vicini di casa e altri nobili benefattori (quanta gente non sa come impiegare il proprio tempo e non ha mai avuto nessuno che la stimasse degna di poter essere di aiuto?).

Spero di esserle stata utile, cordialmente.

