Che posizione a letto durante la gravidanza?

Una domanda di: Olga Paola

Vorrei info a riguardo di un distaccamento anteriore di 0,7 mm. Sto facendo progesterone fiale e riposo. Per quanto riguarda la posizione da assumere a letto potrei avere indicazioni?? Spero niente di preoccupante?? Grazie.





Sara De Carolis Sara De Carolis

Gentile Olga Paola,

il distaccamento anteriore di 0,7 mm mi sembra poco verosimile, forse voleva scrivere 0,7 cm. Su questo il suo curante le darà i consigli idonei.

Per la posizione da assumere a letto, nel primo periodo potrà scegliere come preferisce. Negli ultimi 2-3 mesi della gravidanza viene consigliato il fianco,

In quanto si agevola così il ritorno del sangue venoso.

Buon proseguimento della gravidanza.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

