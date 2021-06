Chi è il padre della mia bambina?

Una domanda di: Lucia

Salve sono una ragazza di 31 anni volevo porre una domanda. Ho un dubbio

sulla paternità spero possiate aiutarmi. Volevo sapere il concepimento quando è avvenuto. Le

mie ultime mestruazione sono state il 5 giugno 2018, il 16

giugno 2018 io e il mio compagno abbiamo avuto il rapporto. La bimba è nata

il 2 marzo 2019. Tra il 20 maggio e il 30 maggio

2018 non ricordo il gionro esatto ho avuto un rapporto con un altro uomo ma

poi sono sicura che il 5 giugno erano mestruazione posso stare serena che il

concepimento e stato con il mio attuale compagno il 16 giugno? Cordiali

saluti.



Cristiana De Petris Cristiana De Petris

Gentile signora,

per accertare la paternità purtroppo l’unica cosa sicura è l’esame specifico di paternità. Questo perché l’ovulazione può verificarsi in momenti diversi da quelli previsti/presunti. In linea di massima si può ipotizzare che i rapporti che hanno determinato il concepimento siano stati quelli sucessivi al 5 giugno, ma la certezza non gliela posso dare. L’esame di paternità,che è l’unico mezzo per sapere senza ombra di dubbio chi è il padre della sua bambina, si esegue tramite prelievo ematico o tampone del bimbo e prelievo ematico sul presunto padre. Con cordialità.

