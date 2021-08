Chi è il padre del mio bambino?

Una domanda di: Anna

Sono nel panico! Ultima mestruazione il 29/06 con ciclo di 22/23 giorni. Ora sono in attesa a 4+5. Il 4/07 ho avuto un rapporto extraconiugale con coito interrotto. Con mio marito ho avuto rapporti dall’8/07 fino al 15/07 senza protezione. Ho un dubbio: è lui il padre? Sono disperata.





Gentile signora,

come già tante volte abbiamo scritto, stabilire con sicurezza matematica chi è il padre del bambino

solo basandosi su calcoli fatti a tavolino, cioè riferendosi all’ipotetica data dell’ovulazione, è impossibile.

Per quanto la riguarda, è verosimile che i rapporti che hanno portato al concepimento di suo figlio siano stati quelli affrontati con suo marito (dall’8 al 15 luglio) ma non si può escludere categoricamente l’eventualità che la gravidanzia sia iniziata in sgeuito al rapporto del 4 luglio. Di fatto, gli spermatozoi possono vivere fino a sette giorni nell’apparato genitale femminile e lei potrebbe aver ovulato proprio intorno all’11 luglio. L’unico mezzo sicuro per sapere chi è il padre biologico di un bambino è rappresentato dal test del DNA. Di più non riesco a dirle. Cari saluti.

