Chi è il padre di mio figlio?

Le scrivo perchè non sono sicura di chi sia il padre di mio figlio.

L’ultima mestruazione reale è iniziata il 28/10/2020 ma sono irregolari e la ginecologa l’ha datata il 20/11/2020 con concepimento a fine novembre/inizio dicembre.

Il 14/11/2020 ho avuto una relazione extra coniugale senza l’utilizzo di contraccettivi e mi chiedo se il figlio potrebbe essere di quest’uomo.

Il 05/01/2021 ho fatto l’ecografia e la ginecologa mi ha detto che il feto era di 6/7 settimane.

Secondo lei potrebbe esserci la possibilità che sia dell’uomo con cui ho avuto un rapporto il 14/11/2020 o è da escludere?

Gentile signora

secondo il calendario ostetrico ossia in base alla data della sua ultima mestruazione effettiva certamente sì, potrebbe. Ma secondo la ridatazione

ecografica è praticamente impossibile perché se l’ipotesi della sua ginecologa è che il concepimento sia avvenuto a fine novembre non possiamo

pensare che gli spermatozoi siano vissuti nel suo apparto genitale per 14 giorni e più, visto che la loro vitalità si protrae al massimo per

cinque-sette giorni dopo il rapporto sessuale. Con cordialità.

