Chi è il papà?

Ho scoperto di essere incinta il problema è che ho dubbi sul padre, ho avuto un rapporto il 23 di marzo con il mio compagno e il 28 di marzo con il mio amante, di solito ho cicli irregolari dovuti a delle cisti ovariche, l’ultimo ciclo mi é arrivato il 27 di febbraio e quello precedente era il 25 di gennaio, c’è modo di avere certezza su chi sia il padre?



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno signora in merito alla sua richiesta esiste certamente la possibilità di verificare la paternità attraverso l’esecuzione intorno a 10 settimane di gravidanza di un test sul feto con un prelievo di sangue materno da associare però ad una valutazione del DNA dell’ipotetico padre, cosa che può essere fatta o con un tampone orale oppure con un prelievo sul sangue. “A tavolino” non è invece possibile indicare nulla di preciso, anche perché i due rapporti sessuali sono avvenuti a breve distanza uno dall’altro. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

