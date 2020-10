Chiro-inositolo e irregolarità mestruale

Una domanda di: Giada

Salve ho avuto l’ultima mestruazione il 14/09 arrivata al 31°giorno del

ciclo ed era il primo mese che assumevo inofert combi hp.

Ad oggi sono al 38° giorno del ciclo ma del flusso mestruale nemmeno l’ ombra e test di gravidanza negativo …di solito il mio ciclo mestruale

varia dai 30 ai 35 giorni … il ritardo può essere causato da tale integratore?

Cordiali saluti.



Antonio Clavenna Antonio Clavenna

Gentile Giada,

alcuni studi, con risultati preliminari e non conclusivi, condotti in donne con sindrome dell’ovaio policistico hanno osservato una regolarizzazione del ciclo mestruale e una stimolazione dell’ovulazione dopo somministrazione di integratori contenenti chiro-inositolo (presente nell’inofert).

Il ritardo non dovrebbe dunque essere riconducibile all’integratore. In ogni caso, le consiglio di consultare il suo medico o il/la ginecologo/a perché solo attraverso la visita (ed eventualmente l’ecografia) si potrà stabilire con precisione quale sia la causa del ritardo.

