Chirofert e felice esito della gravidanza

Ci sono integratori che contengono varie sostanze in grado di favorire la qualità dell'ovocita, a tutto vantaggio di una buona evoluzione della gravidanza.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Buongiorno signora, il Chirofert plus è un integratore che contiene D-chiro-inositolo, acido alfa lipoico, folato, cromo, vitamina D3, manganese e melatonina. Tutte queste sostanze sono implicate nella regolazione della fertilità e dovrebbero non solo facilitare il processo dell’ovulazione ma anche in qualche modo ottimizzare la qualità della cellula uovo. La risposta alla sua domanda è, quindi, sì, il Chirofert dovrebbe aiutare ad ottenere un nuovo concepimento e a favorire il buon esito della futura gravidanza. Mi permetto anche di segnalarle la possibilità di apprendere un metodo naturale di regolazione della fertilità (come il metodo dell’ovulazione Billings oppure i metodi sintotermici del tipo Camen o Roetzer) perché consente di conoscersi meglio come donne e allo stesso tempo consente alla coppia di avere una buona complicità sul versante corporeo…vedrete che ne vale la pena! Spero di esserle stata di aiuto, cordialmente.

Una domanda di: Luisa Salve dottoressa io il 9 giugno ero incinta di due settimane: era la prima gravidanza. Il 15 giugno si è interrotta, ho avuto un aborto spontaneo. Sto prendendo Chirofert plus volevo sapere: ma se avrò la gravidanza il Chirofert servirà per sostenerla e non perdere di nuovo il bambino? Grazie.

