Chirofert e ciclo più lungo del solito

Sto prendendo chirofert plus da 15 giorni e sono in ritardo di 3 giorni dalla data presunta della mestruazione. Potrebbe essere questo a causare il ritardo?

Ne sono convinta perché a febbraio e marzo ho assunto genante e inofert e mi

si era accorciato arrivando a 21 giorni. Ora si è addirittura allungato.





Gentile Laura,

gli integratori come il Chirofert potrebbero essere efficaci nel regolarizzare il ciclo mestruale, anche se i dati al riguardo non sono conclusivi. Quindi potrebbe essere che questo allungarsi del ciclo sia una situazione che possa aiutare a favorire la produzione di oviciti più competenti (il prodotto in questione è indicato come coadiuvante degli stati di limitata fertilità attribuibili a una poco soddisfacente qualità degli ovociti).

In altre parole, questi integratori potrebbero, quindi, ritardare la comparsa delle mestruazioni, ma le consiglio di porre il quesito alla sua ginecologa/al suo ginecologo per una valutazione.

Cordiali saluti.

