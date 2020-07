Chirofert e ritardo delle mestruazioni

Una domanda di: Luisana

Salve prendo Chirofert plus da quasi un mese. Mi deve venire il ciclo il 14 luglio ma non ho nessun dolore. A me di solito 10 giorni prima o dolori al seno alla gamba ora no. Volevo sapere se potrebbe essere il Chirofert a farlo ritardare.

Grazie mille.



Antonio Clavenna Antonio Clavenna

Gentile Luisana,

alcuni studi, con risultati preliminari e non conclusivi, condotti in donne con sindrome dell’ovaio policistico hanno osservato una regolarizzazione del ciclo mestruale dopo somministrazione di integratori contenenti acido alfa-lipoico e chiro-inositolo (presenti anche nel Chirofert) e una stimolazione dell’ovulazione.

Un altro studio ha osservato una diminuzione dei sintomi dolorosi che precedono l’inizio del ciclo dopo assunzione di acido alfa-lipoico ed è, quindi, possibile che non ci sia un ritardo del ciclo, ma che i sintomi da lei sperimentati in passato siano diminuiti di intensità.

Da quanto mi pare di capire dal suo messaggio è ancora presto, però, per poter parlare di ritardo. Nel caso dovesse verificarsi, ne parli con il suo medico o il/la ginecologo/a. In generale, a fronte di un ritardo per prima cosa si effettua un test di gravidanza. Cari saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto