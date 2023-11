Chirofert plus a 45 anni: vale la pena di continuare a prenderlo?

Una domanda di: Sara

IHo 45 anni. ll mio ginecologo alcuni anni fa mi aiutò con l’assunzione di chirofert plus perché mi era diminuito il ciclo. Allora lui ipotizzo l’ovaio policistico ma non mi fece fare analisi specifiche. Di fatto mi aiutò subito ma ora a distanza di anni mi accorgo di avere un flusso mestruale scarso: potrei cambiare integratore? Forse il mio corpo si è abituato e il chirofert non ha più effetto. Lo so che devo ritornare dal ginecologo e quanto prima lo farò ma ho letto che lei rispondeva e ho voluto chiedere anche perché vorrei intraprendere un’alimentazione più adatta ma non so da chi andare… Per via di allergie nn mangio latte e derivati, pasta due volte a settimana così come la carne solo bianca tre volte a settimana a volte due, mangio verdure tipo bieta, cavoli ma non sempre, cicoria, e altro, uovo per colazione anche perché facevo colazione sempre con cornetti e non va bene…vorrei un aiuto per una dieta da seguire adatta con la giusta combinazione di cibi. Mesi fa vidi il peso ed era con mio stupore 65 cosa che mai li ho pesati sono sempre stata 50/52/53 mi sono scioccata anche perché dove li ho messi boh..ho l’addome forse un po’ gonfio ed è spesso perché a volte rimangio le cose che non dovrei e non le smaltisco ci metto tempo sto più attenta ed ho anche ripreso da poco attività fisica. Ora mi sono riposata e sto a 60 quindi sono scesa in questi mesi a ridosso dell’estate. L inverno dovrò stare attenta perché mangio di più. Dovrò scendere ancora ma ripeto saranno distribuiti bene perché se non fosse per l’addome sempre gonfio non mi sarei accorta. Un po’ è grasso un po’ si gonfia subito se ingerisco cose che il corpo non tollera: lievito, latte e derivati, crostacei, e un qualcosa contenuto in pesce infatti posso mangiare solo sogliola, tonno in scatola per lo più, salmone, seppie comunque di pesce ne mangio poco e vorrei appunto qualcuno che mi aiutasse per alimentazione di più dei nutrizionisti interpellati fin ora. Ah purtroppo non ho figli e non ho un marito/compagno. Grazie.



Claudio Ivan Brambilla

Cara signora, il Chirofert plus si prescrive di solito alle donne che cercano una gravidanza, ma non mi sembra sia questo il suo caso visto che non ha un compagno, dico bene? Per quanto riguarda altri integratori, noi non facciamo prescrizioni. Non ho capito di quanto lei è in sovrappeso visto che non scrive la sua statura (60 chili in una donna con 1,70 di statura sono addirittura pochi, ma tanti se lei fosse alta 1,50). Comunque sia un’alimentazione sana che consente di perdere peso è basata su pochi principi: niente dolciumi né zucchero semplice nel caffè nel te, formaggi solo occasionalmente in piccole quantità (lei non li può mangiare quindi questa raccomandazione non le serve), carne pesce legumi uova alternati, molta verdura, massimo tre porzioni di frutta al giorno. Pasta e riso in quantità limitate (porzioni di 60-70 grammi) meglio se integrali e da preferire le colazioni salate (pane tostato, per esempio, con frittata di soli albumi). L’alcol va bandito drasticamente. Deve inoltre aumentare l’attività fisica: va bene anche camminare. Per quanto riguarda la riduzione del flusso mestruale guardi che non rappresneta un problema e può essere legato anche alla sua età. In generale, come lei gistamente ha detto, deve rivolgersi al suo medico per fargli valutare il quadro ed eventualmente per farsi prescrivere gli esami del sangue, per esmepio per il controllo della glicemia e della funzionalità della tiroide. Cordialmente.

