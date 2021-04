Chirofert: può dare irregolarità mestruale?

Una domanda di: Serena

Prendo chirofert pastiglie da un mese, mi sono venute le mestruazioni una settimana in

anticipo. Può essere normale o può essere un’eventuale gravidanza anche se il

test da negativo?

Grazie in anticipo.





Sara De Carolis Sara De Carolis

Gentile signora,

le mestruazioni anticipate possono essere l’espressione di una irregolarità mestruale di cui il chirofert non ha certo responsabilità.

Avendo rapporti liberi, potrebbe essere anche una gravidanza iniziale, come lei giustamente ha sospettato. Il dosaggio della beta-hCG fra due-tre giorni le dirà la risposta.

Mi tenga aggiornata se lo desidera. Cari saluti.



