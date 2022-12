Chiusura delle tube: l’ovulazione avviene ugualmente?

Una domanda di: Donata

Salve dottore, volevo un’informazione: io un anno e mezzo fa ho avuto il mio 4° bambino con taglio cesareo. Ho effettuato la sterilizzazione tubarica e ad oggi quando ovulo ho perdite molto abbondanti che non ho mai avuto prima. Ho 30 anni e volevo sapere se con queste perdite posso stare tranquilla con l’intervento che ho fatto! La sterilizzazione consente l’ovulazione? Grazie mille anticipatamente e tanti auguri di buon Natale.



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno signora, la sterilizzazione tubarica, indipendentemente dalla tecnica utilizzata, non altera in nessun modo la funzionalità ovarica quindi lascia intatta l’ovulazione e tutti i fenomeni a essa correlati (semissione del muco fertile compreso) . Appare pertanto normale quello che lei riferisce in termini di sensazioni e riscontro di secrezione in fase ovulatoria. Qualora tali secrezione fossero modificate in termini di odore, colore potrebbe essere utile effettuare un tampone vaginale, per escludere la presenza di germi patogeni e, quindi, di un’infezione. Sperando di essere stato utile, la saluto con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto