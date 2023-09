Chiusura precoce della fontanella anteriore: c’è da preoccuparsi?

Una domanda di: Alessandra

Salve, ieri dalla visita pediatrica di routine il pediatra ha riscontrato fontanella anteriore puntiforma su mia figlia di 1 mese e 20 giorni, e

ha sospeso la vitamina D. Sono molto preoccupata per le conseguenze che potrebbe portare, anche se il pediatra non è apparso preoccupato. Cosa

potrebbe accadere? Grazie mille.



Carlo Efisio Marras Carlo Efisio Marras

Gentile Signora,

la precoce chiusura della fontanella anteriore non rappresenta di per sé un problema. In genere la fontanella anteriore (bregmatica) si chiude tra i 6 e i 12 mesi di vita, ma tale evento si può manifestare precocemente o successivamente senza che questo rappresenti un problema.

La fontanella bregmatica è una delle aree di accrescimento della superficie cranica ma non l’unica. Infatti, lo sviluppo del cranio è possibile grazie ai punti di contatto delle ossa che lo compongono e che vanno incontro a fusione (ossificazione) solo più tardivamente.

Ecco, quindi, la ragione per la quale davanti ad un regolare accrescimento della circonferenza cranica, una chiusura precoce della fontanella non deve destare alcuna preoccupazione. Talvolta in queste circostanze si preferisce ridurre l’apporto di vitamina D ma i dati riportati in letteratura non considerano questa opzione necessaria.

Il mio consiglio è di riconfrontarsi con il suo pediatra per una eventuale indagine ecografica transfontanellare. L’esame, non invasivo, potrà fornire ulteriori informazioni sullo stato di salute delle strutture cerebrali.

Nel caso in cui con il pediatra arrivaste alla conferma della valutazione dello specialista si potranno considerare ulteriori accertamenti strumentali non invasivi come lo studio ecografico delle suture craniche e/o un esame TC cranio.

Un caro saluto.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto