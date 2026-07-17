Ci sono rischi per il feto in seguito alle iniezioni per la maturazione polmonare?

A cura di Augusto Enrico Semprini - Professore specialista in Ginecologia Pubblicato il 17/07/2026 Aggiornato il 17/07/2026

Il cortisone somministrato alla madre in gravidanza in caso di necessità non causa danni al feto.

Una domanda di: Isa
Le ho già esposto precedentemente la domanda, ma probabilmente mi sono spiegata male.
Ho effettuato la maturazione alla 24^settimana +5 di gravidanza per collo dell'utero accorciato (mi hanno praticato due punture con un farmaco a base di cortisone). Il pericolo ora alla 27^ è rientrato. Ho paura degli effetti neurologici che può avere il bambino se poi dovesse nascere a termine e non prematuro. Alcuni studi dicono che se si riceve la maturazione e poi il bimbo nasce a termine, è piu soggetto a disturbi comportamentali. Grazie.

Augusto Enrico Semprini
Augusto Enrico Semprini

Cara Isa,
le assicuro che si era già spiegata benissimo. Comunque grazie per le ulteriori precisazioni che però non modificano la mia risposta. Ribadisco che non vi è nessun dato scientifico che giustifichi i suoi timori. La condotta dei suoi curanti è stata impeccabile e ci piacerebbe avere quando sarà il momento la conferma che tutto si concluderà felicemente nonostante il falso allarme. Tranquilla!

Il liquido amniotico è una sostanza che svolge molteplici funzioni durante la gravidanza e il parto. In caso di perdite, occorre fare attenzione al colore perché potrebbe segnalare una sofferenza fetale

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