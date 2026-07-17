Ci sono rischi per il feto in seguito alle iniezioni per la maturazione polmonare?

Il cortisone somministrato alla madre in gravidanza in caso di necessità non causa danni al feto.
Una domanda di: Isa Le ho già esposto precedentemente la domanda, ma probabilmente mi sono spiegata male.
Ho effettuato la maturazione alla 24^settimana +5 di gravidanza per collo dell'utero accorciato (mi hanno praticato due punture con un farmaco a base di cortisone). Il pericolo ora alla 27^ è rientrato. Ho paura degli effetti neurologici che può avere il bambino se poi dovesse nascere a termine e non prematuro. Alcuni studi dicono che se si riceve la maturazione e poi il bimbo nasce a termine, è piu soggetto a disturbi comportamentali. Grazie.
Augusto Enrico Semprini
Cara Isa,
le assicuro che si era già spiegata benissimo. Comunque grazie per le ulteriori precisazioni che però non modificano la mia risposta. Ribadisco che non vi è nessun dato scientifico che giustifichi i suoi timori. La condotta dei suoi curanti è stata impeccabile e ci piacerebbe avere quando sarà il momento la conferma che tutto si concluderà felicemente nonostante il falso allarme. Tranquilla!
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Non ci sono controindicazioni mediche all'uso degli assorbenti interni fin dalla prima adolescenza. Va tenuto presente, però, che per applicarli correttamente la ragazzina deve imparare a conoscere bene la propria anatomia. »
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