Ci sono rischi per il feto in seguito alle iniezioni per la maturazione polmonare?

Una domanda di: Isa

Le ho già esposto precedentemente la domanda, ma probabilmente mi sono spiegata male.

Ho effettuato la maturazione alla 24^settimana +5 di gravidanza per collo dell'utero accorciato (mi hanno praticato due punture con un farmaco a base di cortisone). Il pericolo ora alla 27^ è rientrato. Ho paura degli effetti neurologici che può avere il bambino se poi dovesse nascere a termine e non prematuro. Alcuni studi dicono che se si riceve la maturazione e poi il bimbo nasce a termine, è piu soggetto a disturbi comportamentali. Grazie.

