Cicatrice da herpes 12 anni dopo: si può fare ancora qualcosa?

Una domanda di: Sebastian

Circa 12 anni fa avevo un herpes sulla labbra inferiore. Dopo guarigione sono rimasto con un segno rosso tipo una cicatrice. Posso fare ancora

qualcosa per sparire? Grazie. Cordiali saluti.



Floria Bertolini Floria Bertolini

Gentile Sebastian,

la cicatrice per quanto visualizzabile dalla foto, non sembra molto evidente e sembra interessare solo in parte la mucosa del labbro inferiore.

La cicatrice ormai è stabilizzata e probabilmente potrebbe avere beneficio con infiltrazione di cellule adipose/staminali per la rigenerazione tissutale. La tecnica è nota con il termine lipofilling.

Per una valutazione certa, comunque, è consigliabile che la cicatrice venga vista dal chirurgo plastico, che con la visita può dare una parere più mirato, in base alle caratteristiche apprezzabili completamente con osservazione diretta.

Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

