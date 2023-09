Cicli anovulatori: è possibile se il ciclo è regolare?

Una domanda di: Valery

Ho 36 anni (compiuti a luglio). Dopo la nascita della mia prima bambina di 4 anni, sono alla ricerca di una seconda gravidanza. Tra le due, un aborto per ovulo chiaro. Ieri sono stata dal ginecologo- esperto di fertilità- per un controllo di routine prima di iniziare la ricerca. Ebbene, mi ha diagnosticato “ovuli multifollicolari con cicli anovulatori”. Mi ha richiesto indagini ed esami ormonali che presto farò. Ed esami per mio marito. Da ieri assumo CHIROFERT PLUS. Il mio dubbio è il seguente: io ho sempre avuto cicli regolarissimi di 28, ogni mese avverto i sintomi ovulatori (muco filamentoso, tensione mammaria, aumento del desiderio ecc), come è possibile che non ovuli?? Oltre al controllo ecografico come capire se in quel mese avverrà l’ovulazione? Senza questo dato la ricerca sarà infruttuosa oltre che avvilente. Spero di avervi sottoposto con chiarezza i miei dubbi, ma ad oggi mi sento molto scoraggiata. Grazie.



Stefania Piloni Stefania Piloni Gentile Valery, il ciclo regolare non è sinonimo di ciclo ovulatorio, esistono cicli regolari anovulatori. Le ovaie microfollicolari si rendono spesso responsabili di questo quadro, anche se c'è muco e se i segnali ovulatori sono avvertiti. Il chiro-inositolo che il medico ha prescritto è un ottimo rimedio naturale per rendere i cicli pienamente fertili e regolari. Quando tutto si sarà ripristinato, basta avere rapporti sessuali regolarmente (diciamo tre alla settimana per l'intero arco del mese) per assicurarsi l'inizio di una gravidanza. In quetso modo ci si evita lo stress che può derivare dall'avere rapporti sessuali solo finalizzati al concepimento. E lo stress, si sa, è un grande nemico della fertilità femminile. Cordialmente.