Ciclo anomalo: cosa può essere?

Una domanda di: Caterina

Salve dottoressa, le scrivo perché il 20 settembre ho avuto un ciclo anomalo, sette giorni prima e per lo più marrone con striature di sangue non abbondanti durate tre giorni. Ho avuto indigestioni la sera, gonfiore, stitichezza, nausea e mal di schiena. Ho il seno un po’ più grande, non mi fa tanto male, ma noto intorno ai capezzoli dei tubernaccolini. Secondo voi cosa potrebbe essere?





Elisabetta Canitano Elisabetta Canitano Carissima, se ha rapporti non protetti l’ipotesi più probabile è che sia una gravidanza, spero le sia gradita.

Ci faccia sapere.

Cordiali saluti. Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto