Ciclo di 20/21 giorni a 42 anni: quali rischi?

Una domanda di: Laura

Volevo chiederle se è normale avere un ciclo ad intervallo di 20/21 giorni, ogni mese all'età di 42 anni. Sono sempre stata un orologio svizzero, che fino all' età di 40 anni ho avuto il ciclo puntuale ad un intervallo di 27/28 giorni. Sono anche una donatrice AVIS e non vorrei che questo problema possa portare a lungo andare anche a non poter più donare il sangue, per via della ferritina un po' sotto al 12 (normale per la donazione del sangue) e quindi bassa e posso solo donare il plasma. La ringrazio già in anticipo per la sua disponibilità.