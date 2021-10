Ciclo emorragico che non risponde alla cura

Una domanda di: Mimi

Sono alla seconda iniezione di Depo-Provera 150. La cura mi è stata prescritta in quanto il mio ciclo era emorragico, avendo un mioma e un fibroma. Il ginecologo mi ha detto che con queste iniezioni il sanguinamento sarebbe cessato invece sono 4 mesi che tutti i santi giorni ho perdite leggere ma proprio tutti i giorni e così non posso andare avanti cosa posso fare? Grazie.





Cara Signora,

se non dovesse rispondere alla terapia medica (di cui lei ha fatto il primo tentativo) e l’isteroscopia è negativa per iperplasia endometriale o altro, e non ha desiderio di gravidanza (non conosco la sua età) potrebbe prendere in considerazione anche un intervento di chirurgia.

Naturalmente, se il suo curante dovesse ritenere che lei non risponde alla terapia medica. Di più non posso dirle, deve confrontarsi con il suo ginecologo che conosce bene la situazione e anche la sua età (dato fondamentale sempre, ma se possibile ancora di più in ambito osterico-ginecologico). Con cordialità.

