Ciclo irregolare a 43 anni: cosa può essere?

Dottor Gaetano Perrini A cura di Gaetano Perrini - Dottore specialista in Ginecologia Pubblicato il 25/08/2026 Aggiornato il 25/08/2026

Per capire con sicurezza la ragione di un'irregolarità mestruale è necessario sottoporsi a controlli mirati che spetta al ginecologo prescrivere.

Una domanda di: Pamela
Sono una donna di 43 anni. Da novembre 2025 ho avuto il ciclo, dopo 37 giorni è arrivato a dicembre. Dopo 34 giorni gennaio, poi sono continuate le irregolarità tra una mestruazione e l'altra e oggi dopo più di un mese non sono ancora arrivate.

Dottor Gaetano Perrini
Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno signora, l’irregolarità del ciclo può essere legata a fattori ormonali o interferenze farmacologiche. Di solito in questi casi è opportuna una valutazione con esame di laboratorio (dosaggi ormonali in particolare) oltreché clinica ed ecografica per poter individuare l’ipotesi diagnostica più corretta. Di solito il terzo-quarto giorno del ciclo vengono fatti i prelievi per la funzionalità ovarica, tiroidea, ipofisaria. La valutazione clinica invece oltre che la visita dovrebbe prevedere l’ecografia pelvica transvaginale per verificare la presenza o assenza di un endometrio con caratteristiche ecografiche coerenti con la fase del ciclo e verificare la presenza assenza di formazioni cistiche o ovariche capaci di disturbare il ciclo stesso. Contatti quindi il suo specialista di fiducia per procedere in tal senso. Sperando di essere stato utile la saluto con cordialità.

Ciclo irregolare a 43 anni: cosa può essere?

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto

Le domande della settimana

Gemelli nel pancione che non si sentono più muovere

Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

Se verso il termine della gravidanza non si avvertono più i movimenti fetali, per togliersi ogni dubbio è opportuno recarsi in pronto soccorso.   »

Risvegli frequenti in una bimba di nove mesi: che fare?

Gli Specialisti Rispondono di Giulia Zannoni consulente del sonno

Se il sonno notturno è caratterizzato da numerosi risvegli, a volte può aiutare a risolvere la situazione ridurre la durata dei sonnellini diurni.  »

Bimbo di 9 mesi che non sempre si gira quando viene chiamato e non gattona: come stimolarlo?

Gli Specialisti Rispondono di Dottor Giorgio Rossi

Non tutti i bambini gattonano, ce ne sono alcuni che muovono direttamente i primi passi. E se sono concentrati su qualcosa è ovvio che non reagiscano quando vengono chiamati per nome. Nulla di questo preoccupa.   »

Pipì a letto di notte a 4 anni: che fare?

Gli Specialisti Rispondono di Dottor Leo Venturelli

Può capitare che nel periodo di vacanza ci siano regressioni rispetto al controllo notturno della vescica, ma in genere tutto si risolve con il ritorno alla normale routine quotidiana.   »

Massaggiatore elettrico vibrante: si può usare in gravidanza?

Gli Specialisti Rispondono di Dottor Claudio Ivan Brambilla

Il massaggiatore elettrico è controindicato in gravidanza, perché può causare problemi anche importanti. Tuttavia, un uso occasionale per brevissimo tempo non dovrebbe provocare conseguenze.   »

Si può andare in montagna col pancione?

Gli Specialisti Rispondono di Dottor Claudio Ivan Brambilla

Durante la gravidanza, l'altitudine ideale per chi sceglie una vacanza in montagna è intorno ai 1000 metri e non superiore ai 1500.   »

Fai la tua domanda agli specialisti
 