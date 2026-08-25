Ciclo irregolare a 43 anni: cosa può essere?

Una domanda di: Pamela
Sono una donna di 43 anni. Da novembre 2025 ho avuto il ciclo, dopo 37 giorni è arrivato a dicembre. Dopo 34 giorni gennaio, poi sono continuate le irregolarità tra una mestruazione e l'altra e oggi dopo più di un mese non sono ancora arrivate.
Dottor Gaetano Perrini
Buongiorno signora, l’irregolarità del ciclo può essere legata a fattori ormonali o interferenze farmacologiche. Di solito in questi casi è opportuna una valutazione con esame di laboratorio (dosaggi ormonali in particolare) oltreché clinica ed ecografica per poter individuare l’ipotesi diagnostica più corretta. Di solito il terzo-quarto giorno del ciclo vengono fatti i prelievi per la funzionalità ovarica, tiroidea, ipofisaria. La valutazione clinica invece oltre che la visita dovrebbe prevedere l’ecografia pelvica transvaginale per verificare la presenza o assenza di un endometrio con caratteristiche ecografiche coerenti con la fase del ciclo e verificare la presenza assenza di formazioni cistiche o ovariche capaci di disturbare il ciclo stesso. Contatti quindi il suo specialista di fiducia per procedere in tal senso. Sperando di essere stato utile la saluto con cordialità.
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