Ciclo irregolare e gravidanza

Una domanda di: Maria Grazia

Salve dottoressa sono la ragazza che le ha scritto che ha la visita per vedere se la gravidanza procede bene oggi 24 febbraio. Ho ricevuto la sua risposta e

la ringrazio, non ho scritto che io ho sempre avuto un ciclo irregolare di 34-36 giorni a volte anche 39. Dalla sua risposta forse ho buone

probabilità. Per quanto riguarda i sintomi: dolore al seno se lo pizzico e molta sensibilità, leggera nausea mattutina ma impercettibile e durante il

giorno, dolori basso venuto simili al ciclo.

Grazie.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora, il fatto che lei avesse spesso cicli lunghi (sono tali i cicli di almeno 35 giorni di intervallo tra una mestruazione e la successiva) ci può far ben sperare che anche questa volta l’ovulazione sia avvenuta in ritardo, come già altre volte in passato.

Nel suo caso, quindi, dato che al 13 febbraio la gravidanza risultava di circa 5 settimane di sviluppo, l’ovulazione dovrebbe essere avvenuta attorno al 30° giorno di ciclo.

Anche i sintomi che mi ha riportato possono essere attribuiti ad una gravidanza iniziale.

Non ci resta che attendere con pazienza e speranza l’esito dell’ecografia: ci siamo!

Aspetto sue notizie se vuole tenermi aggiornata, cordiali saluti.



