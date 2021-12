Ciclo regolare, ma le mestruazioni non arrivano…

Una domanda di: Lorenza

Ho un dubbio che mi affligge: ho un ciclo super regolare, mai ritardato neanche di un giorno (28 giorni massimo). L’ultimo l’ho avuto l’8 novembre e il 19 ed il 24, nonché miei giorni fertili ho avuto rapporti non protetti col mio ragazzo. Ho fatto un test stamattina, negativo ma del ciclo neanche l’ombra. posso escludere una gravidanza? Grazie mille in anticipo.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora, mi viena da dire: fammi indovino e ti farò ricco! Anche se i test di gravidanza in commercio gia due tre giorni prima della data presunta del mestruo possono dare esito positivo ciò non esclude il fatto però che la positività può manifestarsi più in là…In generale avere rapporti non protetti in età fertile, nel periodo fertile, espone sempre e comunque alla possibilità di dare inizio a una gravidanza. Se proprio le mestruazioni non dovessero presnetarsi nei prossimi giorni (lei riferisce di avere un ciclo regolare) riprovi a fare il test. Se ancora negativo può a questo punto esludere la gravidanza. A questo punto provi a sentire il suo ginecologo per un controllo volto a individuare la causa del ritardo. Comunque sa, lei ha ragione: l’ansia può giocare la sua parte inducendo irregolarità mestruale. Cari saluti.

