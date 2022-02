Ciclo senza ovulazione

Una domanda di: Mery

Salve ho 24 anni il mio ciclo dal mese di novembre salta per farlo venire

uso progefik 200 x 10 giorni. Ho fatto un dosaggio ormonale al ventunesimo

giorno e il progesterone e a 0,59 il ginecologo mi ha detto che ho un ciclo

anovulatorio: sto provando ad avere una gravidanza ma ovviamente senza

risultati.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile Mery,

non posso esprimermi con così poche informazioni, comunque sia a 24 anni se

il ciclo è anovulatorio una ragione ci deve essere e i dosaggi ormonali

aiutano a scoprirla. Tra le cause, la sindrome dell’ovaio policistico,

spessissimo legata al forte sovrappeso o a un’alterata

funzionalità della tiroide. Non credo che il medico che le ha prescritto il

progesterone e il dosaggio ormonale non le abbia detto nulla riguardo alle

possibili cause. Penso inoltre che lei abbia effettuato un’ecografia: che

cosa ha rilevato? Se desidera un mio parere (per quanto possibile a

distanza) deve dirmi di più della sua situazione: quanto pesa? Quanto dura

del suo ciclo mestruale? Le mestruazioni sono regolari? Gli esami che

controllano la funzionalità della tiroide cosa hanno rilevato?

Con cordialità.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante.

