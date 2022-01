Cin 3: l’intervento è necessario?

Una domanda di: Sara

Vorrei avere informazioni in merito ad un intervento per Cin 3. Resto in attesa di un vostro gentile riscontro. Grazie.



Carlo Antonio Liverani Carlo Antonio Liverani Gentile signora, una lesione cervicale di alto grado (CIN 2-3) deve essere sottoposta ad intervento di escissione cervicale (conizzazione con ansa termica o mediante LASER). Tale intervento può essere fatto ambulatorialmente in anestesia locale, meglio se nella prima fase del ciclo mestruale. Con cordialità. Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto