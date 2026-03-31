Cinque anni di tentativi, ma la gravidanza non arriva: che fare?

Una domanda di: Serena Salve, sono una ragazza di 32 anni .. nel 2019 ho avuto una gravidanza con aborto spontaneo prima della 10^ settimana .. e questa cosa si è ripetuta nel 2021. Dopo questo hanno fatto analisi al feto ed è uscito che aveva 14 cromosomi cioè una gravidanza che se ne andava con aborto prima della 10^ settimana. Mi hanno poi fatto fare la genetica e ho trombofilia mutazione del gene mthfr c677t in eterozigote. In tutti questi anni io non ho mai preso precauzioni perciò non resto facilmente incinta. Da 5 anni cerchiamo una gravidanza che non arriva e circa un anno fa abbiamo fatto tutti i controlli per la PMA e tutto era perfetto solo mio marito aveva un batterio (escherichia coli) contro cui il dottore gli prescritto degli antibiotici.. ma poi ci siamo fermati perché mi hanno detto che non sapendo cosa aveva procurato il primo aborto sarebbe potuto ricapitare. E da lì a mio marito è caduto il mondo addosso perché non vuole più ripassare tutto quello che ha passato con gli aborti. Penso però che, essendo rimasta incinta 2 volte, con qualche aiuto o altri controlli potrei rimanere incinta di nuovo. Ora so che mi sono dilungata troppo ma ho davvero bisogno di qualcuno che mi dia un consiglio perche sto entrando anche in depressione. Le domande sono tantissime: con cardiospirina e altri aiuti potrei rimanere incinta? Potrei fare prima qualche prova da un ginecologo con qualche stimolazione? Il mio problema della mutazione può non farmi rimanere incinta? E negli anni dopo qualche intervento per estrarre polipi e possibile che le tube siano ostruite? Grazie in anticipo.



Elsa Viora Elsa Viora

Gentile Serena,

innanzitutto vi chiarito che per nessuna coppia è possibile affermare che la gravidanza, una volta iniziata, andrà sicuramente a buon fine: gli aborti esistono, come esistono le complicanze anche tardive della gravidanza. Un test di gravidanza positivo non significa neonato sano per nessuno.

Noi dobbiamo metterci nelle condizioni migliori prima di iniziare la gravidanza (valutazione dal ginecologo, assunzione di acido folico, verificare di avere fatto tutte le vaccinazioni e così via) ed avere una assistenza appropriata durante la gravidanza: tutto questo per ridurre al minimo i rischi di complicanze, non eliminarli perché questo è impossibile.

Se da cinque anni cercate una gravidanza che non arriva, credo che sia opportuno che vi rivolgiate ad un centro PMA in modo da effettuare gli accertamenti necessari e valutiate le possibili opzioni. Se poi le opzioni che vi verranno proposte non sono accettabili per voi farete le vostre riflessioni.

Non esiste una scelta giusta ed una sbagliata, ma una valutazione medica seria ed oggettiva va fatta in modo che voi siate consapevoli della situazione e possiate decidere.

Spero di essere stata utile. Cordialmente.





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