Cipralex: aumenta il rischio di aborto?

Una domanda di: Eli

Le scrivo per avere un informazione in merito al Cipralex. Ne prendo 5 mg tutte le sere, ma ho sentito dire che può provocare aborti spontanei in caso di gravidanza. Volevo sapere se mi conferma questa teoria.







Elisa Valmori

Salve cara signora, posso fortunatamente sfatare questa informazione in merito a cipralex o escitalopram. Negli studi sugli animali e nell’esperienza diretta sull’uomo questo farmaco non ha mostrato in pazienti gravide né maggior frequenza di aborto spontaneo né aumento del rischio malformativo. Per chi assuma questi farmaci in gravidanza è fondamentale mantenere un contatto regolare con il curante psichiatra, di modo da aggiustare il dosaggio della terapia nel corso dei nove mesi. La buona notizia è che alcuni farmaci della famiglia dell’escitalopram (denominati SSRI ossia Inibitori Selettivi della Ricaptazione della Serotonina) sono di scelta in gravidanza e allattamento, come ad esempio la sertralina, la paroxetina e il citalopram.

Sarà importante a mio avviso non sottodosare questi farmaci: il bimbo sta bene se sta bene la mamma!

Le ricordo di assumere acido folico 1 compressa da 400 microgrammi al dì per tutto il tempo di ricerca della gravidanza e almeno il primo trimestre della stessa. A risentirla con buone nuove,cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

