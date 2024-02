Ciproflaxacina assunta a inizio gravidanza: ci sono rischi?

Una domanda di: Khansa

Salve dottore, o scorso 11 luglio mi è stato prescritta la ciproflaxicina come antibiotico per infezione urinaria credo cistite, il 12 luglio credo di

aver concepito ma feci il test ed era negativo perché suppongo che l’ormone delle beta hgc non va in circolo dopo un giorno, scopro solo a fine il 31

luglio di essere incintw 4+5 adesso io ho paura perché mi è stato detto che questo antibiotico causa malformazioni e anomalie al bambino, per la paura

non ne ho mai parlato con il mio ginecologo anche se dovevo adesso sono a 32+4.



Cara signora,

in primo luogo la ciprofloxacina è sconsigliata nel secondo e nel terzo trimestre di gravidanza e lei invece l’ha assunta proprio all’inizio della gravidanza, quando vale la legge del tutto o del nulla, che significa che una sostanza o un comportamento potenzialmente nocivi per il bambino o causano l’aborto oppure non fanno alcun danno. Può quindi stare tranquilla. A maggior ragione non ha senso preoccuparsi perché, se come lei teme, il suo bambino presentasse malformazioni l’ecografia le avrebbe rilevate.

Infine, non è una buona idea non comunicare “per paura” al proprio ginecologo quanto si è fatto di potenzialmente sbagliato perché con queste omissioni si rinuncia alla

possibilità di farsi aiutare per eventualmente porvi rimedio. In questo caso, comunque, non penso proprio che non ci sia nulla di cui preoccuparsi, almeno non

in relazione con la cura antibiotica, perché di altro non riferisce.

