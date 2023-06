Ciprofloxacina: si può assumere in gravidanza?

Nel secondo e nel terzo trimestre di gravidanza l'assunzione di ciprofloxacina è sconsigliata, meglio dunque che venga prescritto un antibiotico più sicuro.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Gentile Maddalena, le confermo che nel 2° e 3° trimestre di gravidanza l’assunzione della ciprofloxacina è sconsigliata. Gli studi condotti negli animali da laboratorio hanno infatti osservato danni a carico delle articolazioni; questi rischi non sono stati confermati nell’uomo ma è preferibile valutare con il medico la possibilità di assumere un antibiotico con una sicurezza di impiego in gravidanza maggiormente documentata. Ne parli, dunque, con il suo curante ricordandogli il suo stato di gravidanza e chiedendogli di prescriverle un altro farmaco compatibile. Con cordialità.

Una domanda di: Maddalena Salve, sono alla 15 settimana di gravidanza. Ho avuto esito positivo nel test dell’urinocultura. Il medico mi ha prescritto come terapia ciprofloxacina 500 mg; ma ho controllato ed è controindicato durante la gravidanza; ho troppa paura ad assumerlo. Cosa faccio? Grazie mille.

