Ciproxin e ricerca della gravidanza

In tal caso quale sarebbe il periodo migliore per assumerlo.

(4 giorni) per debellare escheria coli in urinocoltura.

Le scrivo per chiedere informazioni in merito all’assunzione di Ciproxin



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora, può assumere tranquillamente Ciproxin nel periodo preconcezionale. Anche se questo ciclo la portasse ad una gravidanza, non ci potrebbero essere interferenze negative del farmaco né sulla qualità dell’ovulo, né tanto meno sull’avvio della gravidanza stessa.

In caso lei sia soggetta a stipsi o infezioni delle vie urinarie ricorrenti, una volta incinta sarà molto importante idratarsi adeguatamente e cercare di mantenere l’intestino il più possibile regolare per evitare di incorrere nuovamente in questo tipo di infezione (Escherichia coli viene proprio dall’intestino)

Si ricordi anche di assumere acido folico 400 microgrammi 1 compressa al giorno per tutto il periodo preconcezionale e almeno il primo trimestre di gravidanza, se possibile lontano da the e latticini.

Spero di averla aiutata, resto a disposizione se desidera, cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto