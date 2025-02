Circonferenza cranica che non cresce (molto) in un bimbo di sette mesi

Ho un bimbo di 9 mesi tra poco 10. La fontanella anteriore ormai dal 7° mese è chiusa. La circonferenza cranica è sempre cresciuta ad eccezione di questo mese che è rimasta a 44,5cm, diciamo che questo mese è cresciuto poco in generale anche come peso e altezza. Devo preoccuparmi? Alla nascita la sua cc era di 36 cm. Il bimbo è molto socievole, gattona, si tira su, prova a fare già passetti appoggiandosi ai mobili, interagisce, se lo chiami per nome si gira, se viene sgridato percepisce il tono di voce diverso, sta seduto da solo, diciamo è molto attivo e sveglio cosa sempre detta da qualsiasi pediatra l’abbia visitato. La mia domanda è se la cc non dovesse crescere devo preoccuparmi? La pediatra mi riferisce che ha una forma del cranio armonica ed è proporzionato con il suo corpo (72,8cm per 8,200kg). Grazie.



Claudio Migliori Claudio Migliori

Buongiorno signora,

la situazione descritta, al momento, non mi sembra che possa essere fonte di preoccupazione. Ovviamente sarà l’andamento nei mesi futuri che chiarirà il quadro e, se necessario, indirizzerà verso ulteriori accertamenti specialistici. La circonferenza cranica sarà ovviamente il principale parametro da monitorare e, anche in caso di arresto della crescita, c’è abbastanza tempo per porre rimedio ed evitare le complicanze neurologiche. Cordiali saluti.

