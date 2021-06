Ciste follicolare di tre centimetri

Una domanda di: Asia

Mi è stata riscontrata una cisti follicolare di 3 centimetri nell’ovaio destro.

La mia ginecologa ha detto di non preoccuparsi assolutamente perchè non è nulla di grave.

Mi ha prescritto una pillola per tre mesi tutti i giorni sottolineando che non avrei dovuto mestruare.

Oggi a fine prima confezione mi è venuto puntuale il ciclo con doloretti non eccessivi soprattutto all’ovaio destro.

Il sangue non è molto ma macchie.

Sono molto preoccupata. Vorrei sapere sta procedendo tutto bene? O non va qualcosa? Grazie.



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno signora, quanto lei mi descrive appare ad una sommaria valutazione come una situazione parafisiologica in quanto in tutte le donne in età fertile è abbastanza normale riscontrare ecograficamente formazioni follicolari in fase ovulatoria. Tuttavia alcune di queste possono essere rappresentative di formazioni cistiche iniziali come il corpo luteo, organo che si forma dopo l’ovulazione e che ha l’importante funzione di produzione ormonale a sostegno di una gravidanza, qualora essa sia appena iniziata. Alcune caratteristiche ecografiche possono indurre lo specialista ad una terapia, anche se di breve periodo, come nel suo caso per evitare che queste formazioni funzionali persistano con il rischio che si trasformino in vere proprie cisti ovariche. In alcuni casi, se la terapia proposta non si fosse rivelata sufficiente, possono anche essere indicazione a chirurgia. Sperando di essere stato utile la saluto con cordialità.

