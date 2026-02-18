Cisterna magna di quasi 6 millimetri: c’è da preoccuparsi?

Una domanda di: Maria

Buongiorno dottoressa,

alla settimana 20+3 abbiamo avuto l’esame morfologico e la dottoressa si è soffermata a lungo a osservare la dimensione della cisterna magna del cranio. Nella precedente gravidanza non l’avevano nemmeno misurata. Oggi ha detto che sembra al limite (5.89mm).

Cosa può voler significare? Cosa comporterebbe?

Sul referto non ha scritto nulla a riguardo ma preferisce rivederci tra 6-8 settimane.

