Cisterna magna di quasi 6 millimetri: c’è da preoccuparsi?

Una domanda di: Maria
Buongiorno dottoressa,
alla settimana 20+3 abbiamo avuto l’esame morfologico e la dottoressa si è soffermata a lungo a osservare la dimensione della cisterna magna del cranio. Nella precedente gravidanza non l’avevano nemmeno misurata. Oggi ha detto che sembra al limite (5.89mm).
Cosa può voler significare? Cosa comporterebbe?
Sul referto non ha scritto nulla a riguardo ma preferisce rivederci tra 6-8 settimane.
Arianna Prada
Buongiorno, la cisterna magna deve avere una dimensione di 10 mm al massimo... Se la misura è 5.89 vuol dire che va bene. Non preoccupatevi, la collega probabilmente vuole ricontrollare per tranquillità.
Cordiali saluti.
