Cisti dei plessi corioidei individuata dall’ecografia

Una domanda di: Annabella Sono a 17+3 settimane di gestazione. Ecograficamente è stata diagnosticata alla bimba una cisti dei plessi corioidei. Alla 12^ settimana ho fatto un veratest plus. Come devo comportarmi ora? Cosa comporta?



Elsa Viora Elsa Viora

Gentile Annabella,

le cisti dei plessi corioidei sono presenti in 1-2% dei feti a 15-20 settimane ed in genere regrediscono/scompaiono nel corso della gravidanza.

In assenza di altre indicazioni (test di screening positivo, anomalie ecografiche) non sono indicati ulteriori accertamenti.

In pratica è importante: vedere gli esiti dei test già eseguiti (misura della translucenza nucale, NIPT); una accurata valutazione dell'anatomia fetale e della crescita del feto; osservare nel tempo la riduzione/scomparsa delle cisti. Se va tutto tutto bene il rischio di anomalie fetali è pari a quello della popolazione generale. Cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto