Cisti del dotto tireoglosso: si può riformare dopo l’intervento chirurgico?

Una domanda di: Miriana

La mia bimba di 4 anni è stata operata a novembre 2024 per la ciste del dotto tireoglosso, hanno asportato anche lo ioide. Ma adesso dopo solo 2 mesi e ricomparsa una pallina proprio nella zona dove prima c’era la ciste. Mercoledì farà un eco per valutare… Mi chiedevo se fosse possibile la ricomparsa dopo poco tempo, so che c’è il rischio di recidiva. Grazie mille.



Gentile signora, la cisti del dotto tireoglosso si forma in genere a metà del collo ed è dovuta alla mancata chiusura del canale da cui, durante la gravidanza, si sviluppa la tiroide. L’asportazione chirurgica è l’unico modo di cui disponiamo per porvi rimedio in maniera definitiva, ma non è consigliabile effettuarlo prima dei due anni di età. Purtroppo è vero che le recidive sono possibili, anche a breve oltre che a distanza di tempo. A questo punto l’unica cosa che si può fare è proprio quella di sottoporre la bambina a un controllo che include un’ecografia e la visita effettuata dal chirurgo. Mi tenga aggiornata. Con cordialità.

