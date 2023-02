Cisti dermoide e prescrizione dubbia

Una domanda di: Laura

Ho una cisti dermoide (teratoma) di circa 3 cm da tanti anni. La ginecologa mi ha consigliato di prendere la pillola per tre mesi per farla regredire. Io però soffro di colite ricorrente e la pillola mi ha già dato problemi gastrointestinali in passato. Posso mettere l’anello o il cerotto per sortire lo stesso effetto nei confronti della cisti ed evitare la classica “pasticca” che passa per il tratto gastro intestinale? Grazie mille!



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini Cara Laura, una lesione dermoide è una lesione benigna dell'ovaio. La possibilità che cancerizzi è minima, ma esiste. Le possibilità che possa scomparire con l'assunzione di una pillola contraccettiva sono nulle perché dermoide è una lesione solida che una volta formata può essere eliminata solo tramite escissione. L'intervento in laparoscopia si risolve in circa 30 minuti del tempo operatorio ed è il consiglio che credo le darebbero anche altri specialisti e la inviterei a considerare questa opzione con attenzione. Con cordialità.