Cisti e palline sebacee sulla testina: che fare?

Una domanda di: Jessica

Salve dottore, le scrivo perchè sono molto preoccupata, ma in questi giorni per l’emergenza in cui ci troviamo ho paura di portare mio figlio in giro. Kevin ha quasi 4 anni, da quando ne ha uno ha sulla nuca 2 cisti che teniamo sotto controllo con ecografie. Sono a contenuto di grasso e da una settimana la sua testa si è riempita di palline di grasso grandezza bolle…alcune sono sotto pelle ma la pelle sopra appare rosea a volte rossa…io me ne sono accorta perchè lui si grattava molto…poi quando si è addormentaro ho notato che specialmente quelle altezza fontanella hanno anche la crosta e un po’ di pus. In tutto sono sei. Cosa posso mettere e cosa possono essere?



Leo Venturelli Leo Venturelli Gentile signora,

è davvero difficile ipotizzare una diagnosi solo sulla base della foto che mi ha mandato.

A giudicare dalla sua descrizione potrebbe trattarsi di una forma di dermatite seborroica ma anche di una impetigine localizzata. Incominci a fare uno shampoo (massimo due) alla settimana , scegliendo un prodotto a base di sostanze cheratolitiche. Se la situazione non migliora deve sentire al telefono il pediatra o il dermatologo che l'ha seguita per le altre formazioni di cui mi ha riferito. Con cordialità.