Cisti e polipi possono interferire sul test di gravidanza?

Una domanda di: Eleonora

Avevo scritto qualche giorno fa per via del mio ritardo. Adesso

scrivo per sapere se è normale avere, dopo un ritardo di 5 giorni, due

giorni di ciclo insolito con muco e poi perdite scarsissime marroni durate 4

giorni. In tutto questo ho dolori bassi fortissimi, fitte al seno e

sonnolenza. Test di gravidanza negativo. Potrebbe essere troppo presto? Ho

24 anni, ciclo regolare, due piccole cisti e un piccolo polipo. Potrebbe

incidere sul risultato del test di gravidanza e alterare il risultato ?



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini Gentile Eleonora, se il test è stato correttamente eseguito deve essere considerato negativo ed esclude ipotesi di ritardo legato ad una gravidanza.

La presenza di polipi o miomi non può interferire sul test di gravidanza, facendolo risultare negativo quando invece è positivo. Le suggerisco di fare un controllo dal suo specialista di fiducia mirato ad una valutazione generale per capire origine del dolore pelvico e della irregolarità del ciclo. Credo sia opportuna anche una valutazione ormonale (comprensiva di dosaggio degli ormoni tiroidei) per valutare il corretto funzionamento delle ovaie) ed una infettivologica e di patologia endometriosica. Con cordialità. Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto