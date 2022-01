Cisti endometriosica e ricerca della gravidanza

Una domanda di: Carla

Le scrivo perché vorrei qualche chiarimento in merito alle

analisi da eseguire per la fertilità. Ho 32 anni ed è da quasi 2 anni che

cerchiamo una gravidanza che però non arriva. Ho attraversato un periodo

molto stressante, e fino ad ora ho attribuito a questo il mancato

concepimento. Alla visita ginecologica risultava una cisti ovarica di 7 cm

(presumibilmente endometriosica). La dottoressa mi ha prescritto endodien da

prendere per 3 mesi. Considerando che desidero una gravidanza, e questa

terapia non mi aiuterà, vorrei almeno essere sicura che né io né mio marito

abbiamo altri problemi. Sarò paziente se devo continuare a prendere

endodien, ma visto l’età, visto ormai i 2 anni passati, sono preoccupata e

vorrei rasserenarmi un po’. Che analisi mi consiglia di eseguire per

indagare ulteriormente e non continuare ad aspettare senza sapere? Grazie

anticipatamente.





Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi Buongiorno,

la cisti, se davvero endometriosica, è un elemento negativo per la gravidanza, in quanto rende più difficile ovulare bene, danneggia la funzione tubarica e crea un ambiente endometriale ostile all’impianto. Occorre che esegua un profilo ormonale, che suo marito faccia uno spermiogramma e poi che si rivolga ad un centro per la procreazione medicalmente assistita, per avere la possibilità di scegliere la via di trattamento più rapida e corretta. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto